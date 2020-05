Terwijl ons land langzaam het pad richting normaliteit bewandelt, blijven tal van sectoren op hun honger zitten. In het bijzonder de muzieksector, die nog steeds niet weet wanneer er terug geopend en gefeest mag worden. Om de Belgische artiesten te steunen, heeft Spotify een campagne opgestart.

Sinds april tot het einde van het jaar, zal het streamingplatform een groep of artiest in de bloemetjes zetten die een album of single uitbrengt. Zolang de lockdown duurt, zal de selectie 100% Belgisch zijn.

De campagne, die ‘New Music Friday’ gedoopt werd, focust naar eigen zeggen “op de lange termijn” en herinnert er ons tegelijk aan dat muziek zelfs in deze periode een uitstekend vluchtmiddel is.

Zwangere Guy en Bart Peeters

Om de campagne extra in de verf te zetten, zal Spotify twee digitale borden gebruiken die door Blow-Up Media ter beschikking gesteld worden. Het eerste staat aan de ingang van de Ravensteingalerij in Brussel. Het tweede prijkt op de Meir in Antwerpen. Zwangere Guy zal het billboard in Brussel openen, Bart Peeters neemt die in Antwerpen voor z’n rekening.

Donatieknop

In het verlengde daarvan is er nog iets nieuws dat het coronavirus met zich mee heeft gebracht voor de muziekstreamingdienst. Nu artiesten geen concerten kunnen geven, is het mogelijk gemaakt om geld te vragen via Spotify. Er is een donatieknop toegevoegd waarmee je direct geld aan de artiest kunt sturen. Een artiest moet er wel zelf voor kiezen om de donatieknop te gebruiken.

