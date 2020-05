Tijdens ‘Gert Late Night’ kwam ze even babbelen over het huidige seizoen van ‘Temptation Island’, dat stilaan richting ontknoping gaat.

Ook dit jaar was het al een bewogen editie. Met zelfs een koppel dat betrapt werd op het meesmokkelen én gebruiken van smartphones.

En zoals dat in het verleden wel vaker gebeurde, kwam er ook dit jaar weer kritiek op het programma. Dat het allemaal ‘fake’ zou zijn, bijvoorbeeld.

“What you see is what you get”, reageert Annelien. “We hebben al de zotste verhalen moeten horen. Dat alles in scène gezet is, dat het allemaal prostituees zijn, dat het geen echte koppels zijn… Dat is allemaal niet waar. Ik ben hier, ik ga hier niet over liegen”, klinkt het verder. Kijk en luister maar!

Foto: SBS/Vier