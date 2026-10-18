Charlotte Van Looy over open relatie met Ruben Van Gucht: “Het was aan mij om het te nemen of te laten”

Charlotte Van Looy praat in een interview met Humo open en eerlijk over haar open relatie met Ruben Van Gucht. “Liever de pijn van de waarheid, dan in shock erachter komen dat je partner jarenlang een Sportpaleis kon vullen met andere vrouwen, over wie je niks wist”, klinkt het.

Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht wonen nu vier jaar gelukkig samen. Onlangs werden ze mama en papa van een dochtertje, Florence. Ruben heeft ook nog een zoontje, Mondo, uit zijn vorige relatie met Blanka Vlašić. Ze hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze een open relatie hebben. Zo deelt Charlotte de liefde van Ruben met Valentine Besard.

Niet komen klagen

Het 39-jarige Sporza-gezicht is altijd heel duidelijk geweest over wat hij wil in het leven, dus ook over het feit dat hij een open relatie wil met Charlotte. “Bij Ruben weet je perfect waar je aan toe bent. Als hij zijn eigen geluk nastreeft en jij vreest dat dat jou ongelukkig zal maken, dan weet je dat op voorhand. Aan jou de keuze. Het was aan mij om het te nemen of te laten. Dan moet ik achteraf niet komen klagen: ik wist niet dat het zulke proporties zou aannemen. Alles lag van meet af aan op tafel”, vertelt ze in Humo.

Pijn van de waarheid

De 32-jarige schrijfster geeft toe dat het niet altijd even eenvoudig is, maar het traditionele alternatief spreekt haar nog minder aan. “Ik herhaal het in elk interview: een open relatie is niet makkelijk. Het is niet omdat er eerlijkheid is en je weet waar je aan toe bent, dat het eenvoudig is. De waarheid kwetst soms. Maar liever de pijn van de waarheid, dan in shock erachter komen dat je partner jarenlang een Sportpaleis kon vullen met andere vrouwen, over wie je niks wist”, legt ze uit.

Trauma uit vorige relatie

Een monogame relatie spreekt Charlotte niet meer aan. Dat heeft onder meer te maken met haar eerdere ervaringen. “Ik kwam net uit een monogame relatie. Nadat die was stukgegaan, had ik voor mezelf uitgemaakt dat monogamie niks voor mij is. Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken, maar ik geloofde niet meer in eeuwige huwelijkstrouw. Ik was zelf een paar keer bedrogen. Ik zag het ook zo vaak gebeuren in mijn omgeving. Met Ruben kon ik er voor het eerst open over communiceren”, klinkt het.

Gepassioneerde partner

Voor Charlotte is Ruben de perfecte man, en wel om deze reden. “Ik ben verliefd geworden op zijn eerlijkheid. Hij is open-minded, respectvol, lief en natuurlijk heel knap. Ik vind het ook aantrekkelijk hoe gedreven en gepassioneerd hij is. Als hij iets voor ogen heeft, gaat hij er vol voor”, besluit ze.

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