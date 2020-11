In Humo praat het koppel openhartig over hun relatie.

Dat Shana nog wat moet wennen aan de populariteit van Junior Planckaert, wisten we vorige week al.

“Het is natuurlijk niet alledaags om de familie van je lief te ontmoeten terwijl je wordt gefilmd”, aldus Shana deze week in weekblad Humo. “Junior heeft me nooit gepusht, op een bepaald moment zei ik zelf: ‘Oké, ik ben er klaar voor.’ Maar er is nog een verschil tussen denken dat je er klaar voor bent, en het ook echt zijn”, gaat ze verder.

‘Mijn leven is al sinds mijn tiende openbaar’

“Had ik op voorhand geweten dat hij zo bekend is, dan was ik gaan lopen. Als BV heeft hij wellicht tien vrouwen aan elke vinger, zou je denken”, klinkt het. Shana had namelijk, ondanks Juniors bekende achternaam, pas vrij laat door met wie ze juist berichtjes aan het sturen was.

Junior is de media-aandacht natuurlijk al langer gewend. “Door ‘De Planckaerts’ is mijn leven al sinds mijn tiende openbaar, dus het stoort me niet zo”, laat hij weten.

Foto: still VRT/Château Planckaert – Bron: Humo