In ‘Story’ praten Shania en Junior openhartig over hun relatie.

‘Château Planckaert’ wist op 1 november bijna 1.7 miljoen kijkers te lokken. En zo volgt Vlaanderen ook de relatie tussen Shana Goossens (27) en Junior Planckaert (28) haast op de voet.

Toch is het voor Shana nog even wennen. Junior krijgt namelijk vaak berichten van ‘jongere vrouwen’. “Ze heeft het er op een bepaald moment moeilijk mee gehad. Natuurlijk krijg ik veel berichten, ik wist dat dat ging komen. Als je op tv komt, heb je precies ineens iets magisch, zo raar! Maar ik ben sterk genoeg om daar niet op in te gaan”, aldus Junior.

‘Klets in mijn gezicht’

Dat vond Shana niet zo leuk. “Omdat Junior dat niet zelf gezegd had. In een conversatie met Stephanie kwam ineens naar boven dat hij veel berichtjes kreeg. Ik was daar niet op voorbereid, dat was een klets in mijn gezicht. ‘Huh, waarom, van wie?’ Dat voelde eventjes raar”, laat Shana weten.

“Ik kreeg en krijg veel berichtjes van jonge vrouwen. Maar ik wou niet opscheppen daarmee, en haar zeker ook niet kwetsen”, reageert Junior. “Dat is weer een verschil tussen Junior en mij: ik zou wél de openheid hebben om dat te zeggen en hem al die berichtjes tonen. Maar ergens vind ik het wel superlief dat hij mij ontziet”, aldus Shana in ‘Story’.

Foto: still VRT/Château Planckaert – Bron: Story