Ruth Beeckmans eert overleden partner met pakkende boodschap: “Je bent bij ons, altijd”

Ruth Beeckmans heeft een emotionele boodschap gedeeld naar aanleiding van de verjaardag van haar overleden partner. “Ik zie en voel jou in hen allebei, elke dag”, klinkt het.

In april 2022 overleed Gary, de partner van Ruth Beeckmans, compleet onverwacht aan hartfalen, op 54-jarige leeftijd. Een enorme klap voor zijn hele entourage, en zeker voor Ruth en hun twee dochters, Charlie-Sue en Coby Mae. Woensdag zou hij 58 jaar geworden zijn. De 43-jarige ‘Safety First’-actrice schreef daarom een prachtige boodschap op Instagram.

Grenzeloze liefde

“Vandaag vieren we jou en de geweldige persoon die je was. Ik zal voor altijd diep verdrietig zijn en ook boos op het leven, dat we jouw dag zonder jou moeten vieren, maar tegelijk eindeloos dankbaar voor het leven dat we samen hadden, de unieke en grenzeloze liefde die we mochten delen en dat jij de papa bent van onze twee prachtige kinderen. Ik zie en voel jou in hen allebei, elke dag. Je bent bij ons, altijd. Gelukkige verjaardag, mijn lieve Gartje”, aldus Ruth.

Steun

Haar volgers overladen haar met steunbetuigingen. “Zó mooi gezegd. Een warme dag gewenst”, “Heel veel sterkte”, “Een mooie ode. Voor eeuwig in jullie harten” en “Voor eeuwig zal hij met jou mee in je hart alles meebeleven”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram