WOOPS: Verkeersbord verwijderen gaat op knullige wijze fout (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Op onderstaande video zien we hoe twee mannen zich bezighouden met het verwijderen van een verkeersbord. Eentje staat op een ladder om de paal doormidden te zagen, de andere lijkt met een soort kabel of touw de boel onder controle te houden. Maar dat is toch niet helemaal gelukt, zo blijkt. Kijk maar!

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…

Foto: DailyBuzz

Dame probeert door raam naar binnen te kruipen. Maar dan? AUCH! (video)
