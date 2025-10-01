Klaasje Meijer openhartig na deelname ‘Special Forces’: “Intens om terug te zien.” (foto’s)

De deelname van Klaasje Meijer aan het tv-programma ‘Special Forces’ was niet onopgemerkt.

Ondanks ijzersterke prestaties tijdens de eerste afleveringen, moest ook Klaasje het programma vroegtijdig verlaten. Het ontbrak haar zeker niet aan inzet, motivatie en fysieke kracht, maar slaapdeprivatie sloeg genadeloos hard toe. Daarover deelt ze nu ook een woordje én een bijzondere selfie op Instagram.

“De weg even helemaal kwijt.”

“Bumpy ride. Verslagen maakte ik deze selfie, toen ik een dag na mijn exit wakker werd😟. Special Forces: een parcours waar ik uiteindelijk wél met plezier op terugkijk⛰️❤️. Door slaapdeprivatie raakte ik de weg even helemaal kwijt (en gelukkig ging het dankzij een slaap-overvloed enkele dagen later weer goed met me!). Fysiek had ik controle, want ik was goed voorbereid: uren maken in de gym en kilometers lopen met een rugzak van 15 kilo op mijn rug. Maar wat slaaptekort (lees: helemaal niet slapen) met je doet, dat valt niet te voorzien en daarop kun je je niet voorbereiden”, opent ze onderstaand fotoalbum.

“Intens om terug te zien.”

“Intens om terug te zien, dat wel. Ik ging diep, ik was onder de indruk van alles. Onder de indruk ook van het besef voor hoeveel mensen dit geen ‘spelletje’ is, maar noodgedwongen realiteit… Wat ik meeneem, is een rugzakje aan ervaringen… Prachtige plekken, wilde natuur, kou🥶, afzien, vallen en weer opstaan, mooie mensen, hallucinerende situaties, lachen, huilen : ik had het voor geen goud willen missen 👑”, gaat ze verder.

“Het leven is onvoorspelbaar.”

“Diep respect voor de mede-rekruten, jullie voelen als een warme familie!! En natuurlijk dankbaar voor de lessen van de chefs die ons hebben begeleid 🫡🙏. En nu ik toch bezig ben.. 😉 Een laatste dankwoordje voor alle (lieve) reacties die ik binnen heb gekregen na mijn deelname aan het programma van jullie allemaal: de lezer/kijker: woorden raakten me, zelfs nu het meer dan een jaar geleden is🫶🙏🏻. Het leven is onvoorspelbaar. En soms helpt het om de touwtjes wat te laten vieren en de lat voor jezelf niet te hoog te leggen… 🤍”, besluit ze.

Veel steun in reacties

Fans van het voormalige K3’tje zijn er snel bij om van zich te laten horen. “Zoveel respect voor je”, klinkt het. “Echt heel straf! 💪”, gaat het verder. “Ongelooflijk knap gedaan lieve Klaasje ❤️”, besluit een laatste volger nog.