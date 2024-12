Joe-presentatrice Heidi Van Tielen probeert nieuw kapsel uit: “Wat denken jullie?” (foto)

Heidi Van Tielen krijgt heel wat reacties op een opvallende coupe die ze zichzelf even aangemeten heeft. “Staat je goed!”, reageren haar volgers onder meer.

Verandering doet leven, dus besloot Heidi Van Tielen om haar kapsel uit haar piepjonge jaren eens na te bootsen. Ze droeg destijds ‘wafelhaar’, wat in de jaren 90 een tijdje in de mode was. De 39-jarige jongere zus van Erika Van Tielen postte op Instagram een foto van toen én hoe het er nu uitziet. “Zelfde wafelhaar, ongeveer 30 jaar verschil. Wat denken jullie? Verdient wafelhaar een nieuwe kans als trend voor 2025? Doet er iemand mee of kan ik best mijn wafel houden?”, knipoogt ze bij de foto’s.

Slechts tijdelijk

Heel wat volgers vinden het best leuk ogen, al moeten sommigen er duidelijk aan wennen. Dat zal echter niet nodig zijn, want in een update maakt Heidi duidelijk dat haar nieuwe kapsel slechts heel tijdelijk was. “Zeker, staat je goed!”, “Het hoeft geen trend te worden voor mij. Bij jou is het wel heel mooi”, “Je bent nog niets veranderd”, “Ja, super knap!”, en “Ik vond dat vroeger mooi en ja, je komt er zeker mee weg”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram