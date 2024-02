Sarah Puttemans pakt uit met zomerse outfit: “WAUW!” (foto’s)

Op Instagram weet influencer Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor Verhulst, haar fans weer aardig te verbazen.

Bij een leuke tijd horen natuurlijk ook dito foto’s. Dat vindt ook Sarah Puttemans, als we even naar haar Instagram-pagina kijken. Met maar liefst 237.000 volgers doet Sarah het ginds énorm goed. Geregeld pakt ze dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

“Korte maar erg leuke reis naar Dubai 🤎”, voegt ze toe aan de beelden. En haar fans? Die hebben duidelijk óók wat te vertellen over de foto’s. Dat blijkt uit de vele commentaren die Sarah Puttemans nu krijgt op haar post.

“WAUW!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “WAUW”, klinkt het. “Geweldige bikini”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.