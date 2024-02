Julie Vermeire poseert in bikinitopje: “Schoonheid!” (foto’s)

Als we Instagram mogen geloven, heeft Julie Vermeire het nog altijd meer dan naar haar zin in Costa Rica.

Eerder deelde Julie Vermeire al enkele leuke bikinifoto’s . En ook nu gaat ze op hetzelfde elan verder. Want Julie toont opnieuw enkele mooie vakantiefoto’s aan haar meer dan 261.000 volgers. Zo zien we de dame in onderstaand fotoalbum in een leuk bikinitopje genieten van de ongetwijfeld zomerse temperaturen.

“πŸŒ΄πŸŒΏπŸ’”, voegt Julie Vermeire wel erg beknopt toe aan de plaatjes. Haar fans zijn echter een héél pak mondiger, zo blijkt uit de commentaren die ze krijgt op haar nieuwste post.

“Schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Zie ze genieten”, gaat het verder. “Knappe foto’s”, besluit een laatste volger van Julie Vermeire nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer vakantiekiekjes te zien.