Dochter van Alec Baldwin toont lichaam na zwangerschap: “Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn” (foto’s)

Ireland Baldwin, de dochter van Kim Basinger en Alec Baldwin, heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze haar postpartumlichaam laat zien. “Het duurde zeven tot negen maanden voordat ik zelfs maar een beetje zwangerschapskilo’s kwijtraakte”, klinkt het.

In mei van vorig jaar werd Ireland Baldwin voor het eerst mama. Ze beviel van een meisje dat luistert naar de naam Holland. Nu, negen maanden later, is het lichaam van het 28-jarige model nog niet helemaal hersteld, al hoeft dat voor haar niet meteen zo te zijn. “Negen maanden na de bevalling en ik ben nog lang niet waar ik wil zijn, maar mijn bolle buik is weg en ik heb eindelijk tijd om mijn achterwerk in vorm te krijgen. Ik hoef niet per se elke dag te sporten, maar ik probeer steeds consequenter te zijn. Meer lopen en bewegen”, schrijft ze op Instagram bij enkele foto’s.

Werken aan jezelf

Ze wil andere mama’s die zich daarin herkennen een hart onder de riem steken. “Ik wil met deze post iedereen motiveren die moeite heeft om slechte gewoonten te veranderen en aan jezelf te werken. Ik heb nog steeds dagen waarop ik een hele doos koekjes opeet als avondeten, maar dat geeft niet. Het duurde zeven tot negen maanden voordat ik zelfs maar een beetje zwangerschapskilo’s kwijtraakte en iedereen die je een slecht gevoel geeft omdat je het op je eigen tempo of niet genoeg doet, kan de pot op. Wees lief voor jezelf”, besluit ze.

Respect

Haar volgers reageren vol bewondering op haar eerlijke post. “Jouw echtheid en kwetsbaarheid is één van de vele redenen waarom je zo mooi bent! Vergeet dat nooit!”, “Je ziet er geweldig uit en je bent geweldig”, “Je lichaam is prachtig. En je houdt van jezelf, dat is het belangrijkste. Je hebt een baby gemaakt met dat lichaam! Vrouwenlichamen zijn ongelooflijk. Goed gedaan, mama”, en “Je lichaam zal nooit meer hetzelfde zijn en dat is oké”, wordt er onder meer gereageerd.

