Sarah Puttemans en haar mama Dominique poseren samen: “Prachtig duo!” (foto’s)

Sarah Puttemans en haar mama Dominique Van Etterijk hebben recent hun eigen haarverzorgingslijn gelanceerd.

Op Instagram heeft het merk, dat de naam ‘Deluge’ kreeg, al meer dan 19.600 volgers weten te verzamelen. Geregeld worden daar dan ook nieuwe plaatjes gedeeld. Dat was onlangs niet anders, toen onderstaand fotoalbum op de pagina werd geplaatst.

We zien Sarah Puttemans en haar mama Dominique meermaals samen poseren. “When the passion of two people become one, that is what Deluge means to us 🤍”, staat er bij de prentjes geschreven. De positieve reacties laten niet lang op zich wachten…

“Prachtig duo!”

In geen tijd stromen de lovende commentaren binnen. “Prachtig duo”, klinkt het. “Die laatste foto 🥹😍”, gaat het verder. “Niet normaal😍”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Sarah Puttemans en haar mama juist gedeeld hebben. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.