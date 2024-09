Lien uit ‘Blind Getrouwd’ straalt in bikini: “Prachtige jij!” ( foto’s)

Lien Opdebeeck, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, schittert op Instagram in bikini. “Zalig!”, reageren haar volgers.

Twee jaar geleden hoopte Lien Opdebeeck haar prins op het witte paard tegen te komen in ‘Blind Getrouwd’. Ze werd gekoppeld aan Joren, maar de twee besloten uiteindelijk om niet getrouwd te blijven. Inmiddels heeft de 32-jarige zaakvoerster van thee- en koffiebar La-P een jaar een relatie met ene Quentin.

“Ciao bella”

Momenteel geniet het koppel van een heerlijke vakantie in het noorden van Italië. Op Instagram deelde Lien twee kiekjes waarop ze in een bikini van het merk Per Tutti vertoeft in het zwembad. “Buongiorno”, knipoogt ze erbij. “Ciao bella”, antwoordt een volger. “Prachtige jij!”, complimenteert iemand anders haar. “Zalig!”, besluit een laatste fan.

Foto: Instagram