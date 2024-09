‘Temptation’-Jolien vraagt volgers welke bikini het best bij haar past: “Jij staat met alles!” (foto’s)

Jolien Puype, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze poseert in een zwempak. Haar volgers hebben duidelijk een favoriet.

Afgelopen zomer genoot Jolien Puype zoveel mogelijk van zon, zee en strand. De 31-jarige blondine, die in 2017 met Herbert succesvol meedeed aan ‘Temptation Island’, trok dan ook regelmatig een bikini of badpak aan.

Nostalgie naar de zomer

In een nostalgische bui naar de zomer postte ze op Instagram zeven zomerse kiekjes. “Welke is jullie favoriet?”, vraagt ze aan haar bijna 120.000 fans. “Terwijl ik de foto’s bekijk al een gemis naar afgelopen zomer, de leuke momenten zijn voorbijgevlogen”, besluit de mama van twee in het bijschrift.

Duidelijke voorkeur

Haar volgers overladen haar met complimenten, maar hebben duidelijk een voorkeur voor de zesde foto. “6 is mijn favoriet”, “Ze staan je allemaal prachtig”, “3 en 6, maar jij staat met alles, hé!”, en “Allemaal mooi, maar 6 is de mooiste”, klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram