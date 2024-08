Sandra Bekkari toont afgetraind lichaam: “Wat een buikspieren!” (foto)

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari maakt op Instagram indruk met een foto van haar fitte lichaam. “Zo mooi gespierd, mag je fier op zijn!”, reageren haar volgers.

Sandra Bekkari heeft een opvallend kiekje gedeeld op Instagram. Daarop pakt ze uit met haar afgetrainde lichaam. De 51-jarige schrijfster van ‘Nooit meer diëten’ heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze erg veel aandacht geeft aan haar lichaam. “Gymtime! Use it or lose it”, schrijft ze erbij. Gevraagd naar hoe ze haar lichaam zo fit houdt, antwoordt ze het volgende: “Een combinatie van lopen (3 á 4 keer per week), pilates en trainen met gewichten”, klinkt het.

Bewondering

Haar bijna 150.000 steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Zo mooi gespierd, mag je fier op zijn!”, “Amai, zo wil ik er ook wel uitzien! Het is als vrouw in de menopauze wel niet gemakkelijk”, “Respect voor jouw karakter!”, “Een mooi voorbeeld van hoe je eruit kunt zien als je 50 bent”, “Wat een buikspieren!”, en “Knap resultaat dat gezien mag worden. Voor mij ben je een inspiratiebron”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram