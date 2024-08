Maithé Rivera deelt borstvoedingsfoto: “Wat zie je er al goed uit zo snel na de bevalling!”

Sean Dhondt heeft een prachtige foto gedeeld van zijn vriendin Maithé Rivera, die vorige week voor het eerst mama werd.

Op 21 augustus werden Maithé Rivera en Sean Dhondt de trotse ouders van een meisje dat de naam Mae kreeg. Inmiddels zijn ze uit het ziekenhuis en vandaag genoten ze samen van een lunch. Sean maakte een foto van Maithé, die op dat moment hun dochter borstvoeding gaf. “Eerste lunchke buitenshuis met ons drieën. En die Mae eet alweer gratis, de sjansaar!”, knipoogt Sean in het bijschrift.

Respect

Hun volgers vinden het bewonderenswaardig dat Maithé al zo snel hersteld is na de bevalling. “Respect voor jullie! Op dag 5 met waarschijnlijk megaveel stuwing even doen alsof je nooit iets anders gedaan hebt! Prachtig!”, “Het mooiste geschenk voor mama en dochter”, en “Wow, Maithé, wat zie je er al goed uit zo snel na de bevalling! Kleine Mae zal het goed hebben bij jullie, daar ben ik zeker van”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram