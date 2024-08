Martine Prenen dobbert rond in bikini: “Ik had er behoefte aan” (video)

Op Instagram zien we Martine Prenen heerlijk genieten.

Met niet minder dan 74.100 volgers doet Martine Prenen het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste.

We zien Martine volop genieten in het zwembad. “In een maatschappij waar ‘gaan, gaan, gaan’ de gewoonte is probeer ik, hoe moeilijk het soms ook is, het toch anders te doen. Door de dingen bewuster te doen kan ik net meer, niet minder. Want uiteindelijk aan het einde van mijn verhaal, leven en carrière zal het belangrijker zijn, hoe ik het gedaan heb, meer dan wat ik gedaan heb. Gisteravond kwam ik na een lange, lange reis, hier op Kreta aan om de foto’s voor m’n negende boek te maken”, opent ze bij de beelden.

“Ik had er behoefte aan”

“Maar een boek zoals ‘Refeel’ heeft verstilling en vertraging nodig. Iets waar ik sowieso ook behoefte aan had na de drukte en rollercoaster-periode, van de afgelopen laatste maanden. Met grote dank aan ‘de queen of hearts’ Stephanie Stals van Warriors of love”, besluit Martine Prenen.

Positieve commentaren

Ook haar fans laten van zich horen. “Enjoy ❤️”, klinkt het. “BAM🙈🙌❤️”, gaat het verder. “👏❤️”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Martine Prenen juist gedeeld heeft. En klik even op het prentje om de video te starten.