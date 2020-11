Sam De Bruyn stopt bij Qmusic. Dat maakte de presentator zelf bekend op zijn Instagramaccount. De Bruyn werkte al sinds 2015 bij de radiozender, maar zegt dat hij nu “tijd voor zichzelf nodig heeft”.

“Never waste a good crisis”, begint de radiostem zijn relaas op Instagram. “2020 heeft me veel doen nadenken. Angst en onzekerheid zorgen dat we ons willen vastklampen aan alles wat we kunnen. Maar ik ga net heel bewust loslaten. Ik heb besloten dat ik Qmusic verlaat.”

“Een sprong in het leven”

Een verrassend bericht, want de Bruyn werkte al sinds 2015 bij de radiozender, toch geeft hij aan dat er van ruzies of conflicten geen sprake is. De Bruyn wil namelijk wat meer rust in zijn leven. “Dit is geen keuze tegen Q, maar een keuze voor mezelf. Ik heb even tijd en rust nodig. Daarom zeg ik liefdevol vaarwel en spring ik in het diepe. Of liever: ik spring het leven in. Omdat ik voel dat het nodig is om mezelf terug te vinden. Ik heb geen ruzie. Ik heb geen andere plannen. Ik heb wel een man, een hond, twee kippen en een hele hoop vrienden. Dat komt dus helemaal goed.”

Begrip

Tegen HLN zegt de grote baas van De Bruyn, Dirk Lodewyckx – algemeen directeur TV, Streaming en Radio – dat hij begrip heeft voor de keuze van de presentator. “2020 is voor iedereen een heftig jaar. We hebben alle begrip voor Sam zijn beslissing om even te herbronnen en omarmen hem met veel warmte.”

Sam verdwijnt nog niet meteen uit de ether, hij gaat zich nog “een week amuseren met mijn broeder van een andere moeder”. “Nog één week met Vincent Fierens op de radio, en vrijdag een laatste ‘Vrienden van de Vrijdag’. Daarna neem ik rust. Lang. Tot snel vrienden van de radio.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sam De Bruyn (@sam_debruyn)

Het bericht Sam De Bruyn vertrekt bij Qmusic: “Geen keuze tegen Q, maar een keuze voor mezelf” verscheen eerst op Metro.