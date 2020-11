Het was weer grappen en grollen in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ vorige week en daar pakt het YouTube-kanaal van VIER & VIJF graag mee uit. Resultaat: een nieuwe compilatievideo van de allerbeste momenten van de jury van maar liefst 25 minuten lang.

Passeren onder andere de revue in de jury: Jan-Jaap Van der Wal, Bart Cannaerts, James Cooke, Barbara Sarafian, Marc-Marie Huijbregts, Margriet Hermans en Gert Verhulst. Vooral die laatste kreeg het even moeilijk toen bleek dat kandidate Chibi Ichigo nog gewerkt had bij Plopsaland Indoor als Maya de Bij.

Umi Defoort

Eén van de andere deelnemers Umi Defoort – vriend van Chibi Ichigo – kwam vorige week nog in opspraak nadat hij zich negatief had uitgelaten over de business achter het K-pop-muziekgenre. Hij vindt het niet kunnen hoe die Koreaanse artiesten van jongs af aan worden klaargestoomd tot sterren. VIER heeft nadien het bewuste fragment uit de herhaling geknipt.

Foto: still VIER/SBS ‘De Slimste Mens ter Wereld’