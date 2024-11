‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck geniet in badpak van vakantie: “Wat een lichaam!” (foto)

Lynn Van den Broeck heeft een leuke vakantiefoto gedeeld op Instagram. “Je straalt, Lynn! Geniet ervan”, is maar één van de vele positieve reacties.

Lynn Van den Broeck vertoeft momenteel op het idyllische eiland Santorini. De 31-jarige actrice, die de rol van Viv vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’, geniet er samen met haar partner en ‘Thuis’-collega Mathias Vergels van een deugddoende vakantie. Op Instagram zien we hoe ze in badpak op het strand aan het zonnebaden is.

Prachtvrouw

Hoewel haar volgers alleen maar kunnen dromen om op zo’n mooie plek te zijn, overladen ze haar met complimenten. “Prachtvrouw”, “Mooi badpak”, “Wat een lichaam!”, “Supermooie foto! En prachtig met je badpak. Genieten van de rust en omgeving”, en “Je straalt, Lynn! Geniet ervan”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram