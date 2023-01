Saartje Vandendriessche geniet in bikini van de zon: “Je bent zo mooi!” (foto)

Op de Instagram-pagina van Saartje Vandendriessche schijnt dezer dagen de zon.

Dat moet niet verbazen, want ze geniet van een heerlijke vakantie in Mexico. Dat bewees Saartje Vandendriessche eerder al met enkele leuke vakantiefoto’s. En nu deelt ze ook de, vermoedelijk, laatste foto uit het zonovergoten land. “Laatste dag in Mexico. Morgen vliegen we er terug in🤘”, schrijft ze bij het bikiniplaatje.

“Je bent zo mooi!”

Haar fans zijn duidelijk onder de indruk van het leuke beeld. Dat blijkt uit de vele lovende reacties. “Je bent zo mooi”, klinkt het. “Mooiste dame die ik ken”, gaat het verder. “Geweldig”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.