Model: “Ze noemden me vroeger een slet op school, maar nu lach ik het laatst!”

De naam Angela White zal sommigen onder jullie mischien bekend in de oren klinken. Als één van de populairste namen in de pornoindustrie is White een gevestigde waarde binnen die sector. Dat niet altijd alles van een leien dakje liep voor de Australische, dat liet ze zelf verstaan in een interview.

Ze heeft bijna een miljard views op gespecialiseerde websites, ongelooflijk veel OnlyFans-volgers, 9 milijoen Instagram-fans en heeft meer dan 95 prijzen in de wacht gesleept. Angela White is één van de grootste pornosterren van de wereld. De 37-jarige vrouw kan dan ook op veel lof rekenen, maar ooit was dat anders. In de Australische podcast ‘The Hook Up’ vertelt ze over hoe ze vroeger gepest werd op school.

”Slet”

”Ik werd stevig gepest in het middelbaar. Ze noemden me een slet, wat een verschrikkelijke ervaring was. Porno voor mij betekende iets waarbij vrouwen gevierd werden voor het ontdekken van hun seksualiteit. Toen ik porno voor het eerst zag, wist ik meteen dat ik dat ook wilde doen. Ikzelf ben altijd groot en stevig gebouwd geweest en toen waren vrouwen met mijn maten niet meteen populair. Mijn focus lag dan ook bij productiehuizen die wél molligere vrouwen vierden. Uiteindelijk is mijn carrière een droom die werkelijkheid werd. Al het negatieve filter ik gewoon uit mijn leven”, aldus White.

Foto: Instagram