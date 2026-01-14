Eline De Munck toont lichaam zes weken na bevalling: “Het is gek om je eigen lijf niet te herkennen” (foto)

Eline De Munck deelt op Instagram een badpakfoto waarop ze haar lichaam toont, zes weken na de geboorte van haar tweede kindje. “Het is niet het lijf dat ik gewoon ben”, klinkt het.

Eline De Munck werd op 28 november voor de tweede keer mama. Ze had al een dochtertje (Colette) en beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Jacomo. Nu, zes weken na de bevalling, deelt de 37-jarige oprichtster van brillenmerk ‘Odette Lunettes’ op Instagram een foto waarop ze in badpak poseert.

Lichaam eren

Ze doet dat met een goede reden. “Ik deel dit omdat ik mijn lijf wil eren. Mijn lijf dat amper zes weken geleden een kind ter wereld bracht. Mijn lijf dat dat kind nu elke dag in leven houdt en daarvoor sterk genoeg moet zijn en zelf goed gevoed en verzorgd moet zijn.”

Dankbaar en trots

“Het is niet het lijf dat ik gewoon ben en eerlijk? Het is gek om je eigen lijf niet te herkennen, maar ik ben er ontzettend dankbaar voor en waanzinnig trots op. Nu ga ik het rustig laten herstellen. Met zachtheid, liefde, geduld en af en toe een lekker stukske taart. Want dat verdient het”, besluit ze.

