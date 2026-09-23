Ruben Van Gucht deelt ontroerend mooie foto: “Ik hou zoveel van je”

Ruben Van Gucht heeft een prachtfoto gedeeld waarop hij samen te zien is met zijn dochtertje. “Profiteer van zulke momenten, want ze worden zo vlug groot”, klinkt het in de reacties.

Op 11 augustus werden Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht de trotse ouders van hun dochtertje Florence. Inmiddels zijn we ruim een maand verder. Tijd dus voor een leuke foto van vader en dochter, en dat is exact wat Ruben Van Gucht deed. Zo zien we hem in de zetel liggen met zijn pasgeboren dochtertje slapend in zijn armen. “Eén maand Florence. Ik hou zoveel van je. Onze alles. Compleet”, schrijft hij erbij.

Teder

In de reacties vinden we alleen maar bewondering terug voor de 39-jarige Sporza-presentator. “Te schattig”, “Zo mooi en teder”, “Ten volle genieten van deze momenten”, “Onvoorwaardelijke liefde, heel veel geluk gewenst” en “Profiteer van zulke momenten, want ze worden zo vlug groot”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram