Jutta Leerdam doet monden openvallen in bikini: “Natuurlijke schoonheid!” (foto’s)

Jutta Leerdam heeft enkele zomerse vakantiebeelden gedeeld. “Ze ziet er zonder twijfel perfect uit!”, klinkt het in de reacties.

De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam vertoefde onlangs op het Italiaanse eiland Capri. De 27-jarige sportvrouw trok er het water op en deelde op Instagram enkele zonnige vakantiekiekjes. Zo poseert ze op een boot in een zwart-wit gestreepte bikini, met de indrukwekkende rotskust van Capri op de achtergrond. “Kusjes uit Capri!”, schrijft ze erbij.

Bewondering

Haar volgers zijn duidelijk onder de indruk van de beelden. “Natuurlijke schoonheid!”, “Alles staat je goed!”, “Ze ziet er zonder twijfel perfect uit!”, “Wat een prachtige foto van een prachtige vrouw!” en “Je bent een prachtige vrouw!”, klinkt het in de reacties.

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Foto: Instagram