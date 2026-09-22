Claudia Schiffer poseert in bikini op vakantie: “Tijdloze schoonheid!” (foto’s)

Claudia Schiffer wordt overladen met complimenten op enkele leuke vakantiefoto’s. “Je ziet er zoals altijd werkelijk fantastisch uit, Claudia!”, wordt er gereageerd.

Claudia Schiffer vertoefde onlangs op vakantie in Griekenland. Het 56-jarige Duitse topmodel genoot onder meer van een boottocht langs prachtige plekken én met zicht op een prachtige zonsondergang. Ze postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze poseert in een witte bikini met een fijne bloemenprint en smalle bandjes.

Schoonheid

In de reacties wordt er met grote bewondering geantwoord. “De mooiste vrouw ter wereld”, “Voor eeuwig jong”, “Wat een prachtig lichaam, Claudia!”, “Claudia is echt een tijdloze schoonheid” en “Je ziet er zoals altijd werkelijk fantastisch uit, Claudia!”, zijn slechts een greep uit de vele positieve reacties.

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Foto: Instagram