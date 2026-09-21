Peter Van de Veire over Zita Wauters: “Heeft ze daar met haar blote poep gezeten?!” (video)

Opvallend momentje tijdens ‘Goeiemorgen Morgen!’, waarin James Cooke enkele geestige verhalen vertelde over ‘Zeg eens euh!’.

Misschien heb je al wel eens de nieuwe versie van het Play-programma ‘Zeg eens euh!’ gezien. Daarin nemen bekende Vlamingen het tegen elkaar op en mogen ze vooral één ding niet zeggen: ‘euh’. Presentator James Cooke was te gast in de Radio 2-ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’. Peter Van de Veire kwam te weten dat er op de stoelen van de kandidaten handdoekjes liggen.

Geen broek

Hij vroeg aan James waarom dat is. “Omdat er veel vrouwelijke kandidaten een kort rokje aanhadden en hun billen aan die stoeltjes plakten. Vanaf de derde ronde plakten ze gewoon aan hun stoel vast. Dat ging niet meer. De dames hebben dan gevraagd of er handdoekjes op mochten liggen en we hebben die gewoon laten liggen. We hebben ze uiteraard altijd opnieuw gewassen. Mensen zweten ook onmiddellijk in dat spel. Er zijn heel veel kandidaten die gewoon geen broek meer droegen. Zita Wauters liep met mij mee naar de studio en ik zei: ‘Zita, je hebt nog geen broek aan.’ Ze zei: ‘Ik weet het, maar het is zo warm. Ik zweet zo snel tijdens dat spel, dus ik draag geen broek’”, klinkt het.

Daarop vraagt Peter zich het volgende af. “Heeft ze daar met haar blote poep gezeten?!”, klinkt het. “Nee, maar met zo’n shortje”, verduidelijkt James.

‘Zeg eens euh’ is van maandag tot en met donderdag vanaf 22.15 uur te bekijken op Play.

Foto: Play