Hondje ziet zichzelf voor de eerste keer in de spiegel. Zijn reactie? HILARISCH! (video)

Jezelf entertainen: zo doe je dat!

Honden, ze kunnen zo schattig zijn. Beste bewijs? Deze kleine Yorkshire terriër genaamd Blu. Wanneer zijn baasje de spiegel van de muur haalde om de slaapkamer te herinrichten, maakte Blu voor het eerst kennis met zijn spiegelbeeld.

Nekspiertraining

Het resultaat? Wel, mocht er een wedstrijd bestaan om je hoofd zo schuin mogelijk te houden, dan had deze leuke viervoeter die nu al gewonnen. “Gewoonweg té schattig!”, reageert een kijker. “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?”, klinkt het verder in de reacties.

Foto: YouTube