Viktor Verhulst over ‘ex-stiefmoeder’ Karen Damen: “Hopelijk minder boos dan vroeger”

Geestig onderonsje in ‘Zeg Eens Euh!’, waarin Viktor Verhulst en Karen Damen samen deelnamen. Hoewel ze nu goed overeenkomen, is dat vroeger anders geweest…

Eventjes een beetje context. Wie terugdenkt aan 2005, weet dat Gert Verhulst destijds een romance had met Karen Damen. Die relatie leidde uiteindelijk tot de breuk tussen Gert en Valérie, de moeder van Viktor en Marie. Het mag dan ook niet verbazen dat er af en toe spanningen waren als Karen op bezoek kwam om Gert te zien. Karen was toen vier jaar lang eigenlijk de stiefmoeder van Viktor en Marie.

Ontwijken

Fast forward naar vandaag, in het spelprogramma ‘Zeg Eens Euh!’. Wanneer presentator James Cooke aan Viktor vraagt hoe het voelt om naast zijn ‘ex-stiefmoeder’ te zitten, antwoordt hij het volgende. “Ik had er nog niet bij stilgestaan. Ik hoop vooral dat ze minder boos is dan vroeger”, knipoogt hij. Waarop Karen antwoordt: “Jij was altijd boos.” Viktor verduidelijkt de situatie. “Karen kwam nooit als Marie en ik thuis waren. Die probeerde ons op alle mogelijke manieren te ontwijken”, legt hij uit. Karen beweert dan weer dat ze dat wél deed. “En dan gingen we gezelschapsspelletjes spelen. Toen zaten zij daar alle twee met zo’n bef!”, lacht ze.

Foto: Play