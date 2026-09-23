Zus van Kat Kerkhofs zwanger van tweede kindje en ze onthult meteen het geslacht (foto)

Lyn, de zus van Kat Kerkhofs, is in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakt ze bekend op Instagram.

Op 18 december 2022 werd Lyn Kerkhofs voor de eerste keer mama. Binnenkort wordt haar gezinnetje uitgebreid met een nieuw spruitje. “Liefdesbaby op komst”, glundert ze op Instagram bij een foto waarop haar dochter Billie een kus geeft op haar buik. In een video zien we hoe tijdens de gender reveal duidelijk wordt dat Lyn en haar partner Jaime deze keer een zoontje krijgen.

Mooi zwanger

Het koppel wordt overladen met felicitaties. “Wauw, geweldig nieuws! Proficiat!”, “En weer zo mooi zwanger”, “Dikke proficiat, Lyn! Geniet ervan!” en “Oh, van harte proficiat, Lyn! Geniet van de zwangerschap van jullie zoontje. Zalige reveal!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram