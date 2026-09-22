Jitske Van de Veire deelt foto zonder bikinitop op het strand: “Vinden jullie dit kunnen?”

Jitske Van de Veire heeft een foto gepost waarop ze monokini op het strand te zien is. Ze vraagt daarover naar de mening van haar volgers.

To be or not to be… halfnaakt op het strand. Dat is de vraag! Jitske Van de Veire vertoefde onlangs op het strand en liet haar bikinitopje achterwege. De 33-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske Knipt’ en dochter van Peter Van de Veire maakte er een foto van en deelde die op Instagram. “Monokini op het strand: vinden jullie dit kunnen of niet?”, vraagt ze aan haar volgers.

Mannen met blote borst

De meerderheid van haar volgers vindt dat geen enkel probleem, al twijfelen sommigen toch. “Ja, als mannen met blote tepels mogen lopen, dan wij toch ook…”, “Daar kiest toch iedereen zelf voor? Geen enkel probleem. Doen waar je jezelf het beste bij voelt”, “Tuurlijk mag dat”, en “Mag voor mij, maar ik vind persoonlijk een vrouw in bikini mooier”, lezen we bij de volgers die voorstander zijn.

Sociale media

Anderen zouden het zelf misschien eerder niet doen. “Graag! Maar met sociale media overal… moeilijk. Ik doe het op Ibiza, daar laten ze je met rust op de stranden tussen de locals”, “Waarom wil je monokini? Om je borsten te laten zien of omdat je wil dat ze bruin worden? Oprechte vraag!”, “Niet mijn ding, maar je moet vooral doen waar je jezelf goed bij voelt. Ik vel zeker geen oordeel over anderen”, en “Zolang de ouders van de kindjes in de buurt dit oké vinden… Anders zijn er speciale stranden daarvoor”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram