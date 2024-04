Sarah Puttemans pakt uit met nieuwe bikinifoto’s: “Wat ben je mooi!”

Sarah Puttemans staat te popelen om Namibië te ontdekken.

Op Instagram, waar ze maar liefst 238.000 volgers heeft, pakt Sarah Puttemans geregeld uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders. Zo plaatst de dame namelijk onderstaand fotoalbum op haar pagina.

“Eerste keer in Namibië. Ik kan niet wachten om alles te ontdekken”, voegt Sarah Puttemans toe aan de beelden. We zien Sarah meermaals in bikini de revue passeren. Ook steekt ze er nog enkele prachtige natuurbeelden tussen. En haar fans? Die zijn er als de kippen bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“Wat ben je mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wat ben je mooi”, klinkt het. “Genieten”, gaat het verder. “Wauw”, besluiten anderen nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Sarah Puttemans juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om door het prachtige album te bladeren.