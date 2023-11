Rani De Coninck trotseert ijskoud water: “Respect!” (video)

Op Instagram weet Rani De Coninck haar fans te verbazen!

Met maar liefst 108.000 volgers is Rani bijzonder populair op het sociale netwerk. Het is dan ook geen wonder dat ze geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat was ook recent niet anders, toen onderstaande video op haar pagina verscheen. Zo zien we hoe Rani De Coninck zich aan een ijskoud bad waagt.

“Als koukleum nummer 1 nooit van m’n leven gedacht dat ik dit nog aangenaam zou vinden ook!😅Maar als ik iets kan bijleren, zal ik die kans nooit laten liggen. Merci voor je deskundige inwijding, buurman en tot binnenkort☺️🙏🏻”, geeft ze zelf als reactie op het filmpje. En haar fans? Die zijn onder de indruk!

“Respect!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Respect”, klinkt het. “Go Rani”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En zet rechts onderaan de video zeker het geluid aan!