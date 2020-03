Dat laat ze zelf weten via Instagram.

Nog geen week nadat Natalia heuglijk nieuws te melden had, doet Nathalie Meskens nu hetzelfde!

“Lima is born”, staat er te lezen. “25/3/2020, the happiest day of my life”, klinkt het verder nog! Op Instagram deelt ze ook een prachtig plaatje van haar pasgeboren dochtertje. Namens de voltallige Zita-redactie wensen we Nathalie en haar partner Nadim een welgemeende PROFICIAT!

Foto: Instagram