Het is gedaan met Michael Scofield, het hoofdpersonage uit ‘Prison Break’. Acteur Wentworth Miller wil niet langer in de huid kruipen van de snuggere bajesklant, omdat hij geen heteroseksuele rollen meer wil vertolken. “Hun verhalen zijn al verteld”, klinkt het bij de homoseksuele acteur.

Acteur Wentworth Miller, die van 2005 tot 2017 in vijf ‘Prison Break’-seizoenen de hoofdrol van Michael Scofield speelde, kwam in 2013 uit de kast. Naar eigen zeggen deed hij dat als reactie op het Russische antihomobeleid. In een Instagram-post heeft de 48-jarige acteur nu ook aangekondigd dat hij niet meer in de huid zal kruipen van ‘Michael Scofield’, omdat hij geen heteroseksuele rollen meer wil spelen. “Hun verhalen zijn al te veel verteld”, schrijft Miller.

“Dus geen Michael meer. Als je een fan bent van de show en hoopt op meer seizoenen, snap ik dat dit een teleurstelling is. Sorry daarvoor. Als je boos bent omdat je verliefd was op een fictieve heteroman, gespeeld door een echte homo, dan is dat jouw probleem.”

Maar het einde van Scofield is niet het einde van ‘Prison Break’, laat Amerikaanse zender Fox weten. Het zesde seizoen van de populaire serie komt er wel degelijk, maar dan in een nieuwe vorm. “Een nieuw hoofdstuk, een nieuw begin”, klinkt het bij Fox.

Comments uitschakelen

Tegenspeler Dominic Purcell, die in ‘Prison Break’ de rol van Michaels broer Lincoln speelt, heeft alvast begrip voor de beslissing van Miller. “Blij dat je deze keuze hebt gemaakt voor jouw gezondheid en jouw waarheid”, zegt hij in een reactie.

In zijn Instagram-post zegt de acteur tevens dat hij de comments op zijn sociale media-profielen zal uitschakelen. Miller kreeg in het verleden veel commentaar, onder meer op zijn geaardheid en zijn gewicht.

“Ik maak me geen zorgen om mezelf, want ik heb hier veel macht. Verwijderen. Blokkeren. Deactiveren. Etc. Maar ik neem de mogelijkheid serieus dat queer kinderen hier komen kijken, kinderen die onlangs uit de kast zijn gekomen of over dat idee nadenken… Ik wil niet dat ze worden blootgesteld aan onzin.”