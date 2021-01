De outfit van ‘Good Morning Britain’-presentatrice Susanna Reid zorgt voor ophef.

Dat ze in het Verenigd Koninkrijk snel hun mening geven over de outfits van tv-presentatrices wisten we al .

Vanochtend presenteerde Susanna Reid de ochtendshow ‘Good Morning Britain’ in een outfit die blijkbaar voor de nodige opschudding zorgt. “Susanna toont meer boezem dan Pamela Anderson de vorige keer”, grapte een kijker nog op Twitter.

Anderen waren duidelijk niét akkoord met Susanna’s kledijkeuze. “Een beetje te veel boezem voor mij op dit uur van de dag”, klinkt het. “Best wel gewaagd”, gaat iemand anders verder.

En dan zijn er nog kijkers die het écht niet oké vinden. “Dit is echt een ongepaste outfit”, reageert iemand boos op Twitter. Hoog tijd om eens te kijken waar het nu weer allemaal om te doen is:

'I hope the Senate convict him because he needs to be stopped from running again.'@piersmorgan and @itvnews Washington Correspondent @robertmooreitv discuss Donald Trump's final few hours in office as Joe Biden prepares to be sworn in as the 46th US President. pic.twitter.com/JxFWIGevVC

— Good Morning Britain (@GMB) January 20, 2021