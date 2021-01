In ‘t Verenigd Koninkrijk ging zondag het nieuwste seizoen van ‘Dancing on Ice’ van start.

Tijdens de show trekken beroemdheden, samen met een professionele partner, hun schaatsen aan om nadien ‘t beste van zichzelf te geven op het ijs.

Maar naast de vele mooie dansjes ging vooral presentatrice Holly Willoughby met de aandacht lopen. ‘t Is te zeggen: haar prachtige outfit werd fel besproken op Twitter.

“Kan alleen maar naar haar borsten kijken!”

Zo hadden veel kijkers het duidelijk moeilijk om de show te volgen wanneer Holly in beeld kwam. “Ik kan alleen maar naar haar borsten kijken”, liet iemand weten. “Holly ziet er prachtig uit. En iedereen die nu een klacht gaat indienen omdat er wat decolleté te zien is, moet zijn hoofd maar even in de oven steken”, reageerde een andere kijker. Hoog tijd om eens te kijken waarover ze het hebben:

Can we take a moment to appreciate how amazing @hollywills looks tonight… That dress is 😍 #DancingOnIce pic.twitter.com/wOhNqp1Shv — Jade Ogom (@jadeyyogom) January 17, 2021

Love that @hollywills was saving something for the show by not showing the whole dress on insta. Love that! Because I was like “WOW” when she appeared!!! 😍🤯💓 #dancingonice pic.twitter.com/Sj2jIvQxiE — Love Holly Willoughby (@hollywillslove) January 17, 2021

Mrs Holly Willoughby. She still so has it all!! 💋💯💯💯❤️ pic.twitter.com/xID66kpVFM — Celeb Goddesses (@AdoreCelebs) January 17, 2021

Foto: Twitter/Still ‘Dancing on Ice’ – Bron: The Sun