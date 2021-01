Ruim honderd Britse artiesten hebben een open brief aan de overheid ondertekend, waarin ze eisen dat ze zonder visa kunnen optreden in de Europese Unie. Onder meer Elton John, Liam Gallagher, Sting, Brian May en de bandleden van Radiohead zetten hun naam onder de brief, die in The Times staat.

De top van de Britse muziekwereld is woedend op hun regering. Sinds de brexit is het een administratief huzarenstuk geworden om te touren in Europa. De Europese Unie had een voorstel gedaan om muzikanten visumvrij te laten rondreizen, maar dat hebben de Britse onderhandelaars afgewezen. Onder meer Elton John, Sting, Liam Gallagher, Brian May en de leden van Radiohead uiten hun ontevredenheid daarover in een open brief die in The Times gepubliceerd werd.

Daarin stellen ze dat de regering hen heeft laten vallen. Volgens de BBC willen de ondertekenaars, onder wie ook een flink aantal klassieke muzikanten, dat de overheid er ook voor zorgt dat artiesten en bands uit de EU zonder administratieve rompslomp in het Verenigd Koninkrijk kunnen optreden.

Bewaking Britse grenzen

Dinsdag bevestigde het Britse ministerie van Cultuur dat het een aanbod van de EU voor visumvrij toeren voor artiesten en hun crew had afgewezen. Minister Caroline Dinenage zei dat het voorstel “te breed” was en daardoor “niet paste binnen de doelstelling van de overheid om onze grenzen weer te bewaken”. Ze liet daarbij weten dat ze bereid is verder te praten met de EU, als die het “erg redelijke voorstel” van de Britten wil overwegen.

Sinds de brexit is het voor Britse bands, artiesten en hun entourage een stuk lastiger om in Europa op tournee te gaan. Zo is het nu nodig om voor elk land dat ze aandoen, een apart visum te regelen, waardoor het ingewikkelder en duurder is om Europese shows te geven.

