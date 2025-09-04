Pommelien Thijs duidelijk over hardnekkig gerucht: “Ik ben dus gezond en wel!” (video)

In de podcast ‘De Volksjury’ moet Pommelien Thijs iets van het hart.

Voor het eerst reageert de populaire zangeres op de roddel die al een tijdje over haar de ronde doet. Zo beweren sommigen dat Pommelien een drugsprobleem zou hebben. “Die roddel is bijna twee jaar geleden gestart. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, moest ik zelfs een beetje lachen, en dacht ik: ‘dit gaat wel over’, want dat is voor de duidelijkheid niet waar”, aldus de dame.

“Vrienden en familie worden er over aangesproken.”

Ook haar directe omgeving voelt de gevolgen van het gerucht. “Mijn vrienden en familie worden hier werkelijk verschillende keren per week op aangesproken, soms verschillende keren per dag”, gaat Pommelien verder. “Iedereen kent zogezegd iemand die mij heeft gezien. Ik heb al in vijf verschillende ziekenhuizen zogezegd gelegen… Ik heb dit moeten losknippen van mezelf want dit heeft blijkbaar niets meer met mij te maken want dat kan gewoon niet. Ik ben echt niet van die levensstijl… Maar ik ben dus gezond en wel”, laat ze verder nog weten.

Wie wil, kan de volledige podcast van ‘De Volksjury’ met Pommelien HIER bekijken.