Emily Ratajkowski geniet in bikini: “Wat een mooie foto!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Emily Ratajkowski, als we haar Instagram-pagina mogen geloven. Zo weet ze ook nu weer haar meer dan 28.9 miljoen volgers blij te maken met een nieuwe post.

We zien op het eerste plaatje van onderstaand album Emily in bikini genieten van een boek. “Vacation with my two favorite pisceans ♓️❤️🫂”, schrijft ze verder nog als uitleg bij de prentjes.

Lovende reacties

Haar fans weten de zomerbeelden wel te smaken. “Wat een mooie foto”, klinkt het. “Natuurlijke schoonheid”, gaat het verder. “Geweldig boek”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.