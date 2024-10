Pommelien Thijs doet monden openvallen met zomerse outfit: “Hoe kan je zo mooi zijn?!” (foto)

Pommelien Thijs heeft een zomerse foto gedeeld waarop ze heel wat complimenten krijgt. “Prachtvrouw”, is de algemene teneur in de reacties.

Als ze even tijd heeft, neemt Pommelien Thijs vakantie om op adem te komen tussen alle drukte. Dat deed ze onlangs, zo leren we uit een foto op Instagram van enkele dagen geleden. Daarop poseert de 23-jarige zangeres (‘Nu wij niet meer praten’, ‘Ongewoon’, en ‘Erop of eronder’) en actrice (‘#LikeMe’ en ‘Knokke Off’) in het zonnetje in een stijlvolle jurk.

Zonnestraal

Haar 388.000 volgers reageren vol bewondering op het stralende kiekje. “Mooierd!”, “Wow, zalig mooi in het wit. Geweldig!”, “Hoe kan je zo mooi zijn?!”, “Prachtvrouw”, en “Zonnestraaltje! Geniet van je welverdiende vakantie!”, aldus haar enthousiaste fans.

Foto: Instagram