Outfit van Jennifer Heylen scheurt op gênante plaats: “Schitterend!” (foto)

Jennifer Heylen heeft een oepsmomentje beleefd met haar outfit. Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram.

Jennifer Heylen vertoeft momenteel in Parijs, waar ze een bezoekje bracht aan het Franse modehuis Hermès. De 33-jarige actrice en presentatrice opteerde voor een zwarte, stijlvolle outfit, maar in al haar enthousiasme scheurde de stof ter hoogte van haar achterwerk. Ze kon er gelukkig zelf wel om lachen, zo zien we hieronder op de vijfde foto.

Hilariteit

Ook haar meer dan 100.000 volgers liggen in een deuk met het flatertje. “Hahaha, je maakt die jurk letterlijk kapot!”, en “Schitterend! Zo een scheur”, klinkt het onder meer. “Heel knap”, “Belgisch mooiste”, en “Prachtige foto’s, Jennifer”, complimenteren andere volgers haar.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste, vijfde foto te bekijken.

Foto: Instagram