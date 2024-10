Céline Dion gaat viraal met doorschijnende outfit: “Mooi én sexy!” (foto)

De Canadese zangeres Céline Dion wordt overladen met complimenten op een elegante foto die ze deelde. “Knap! Vroeger, nu en altijd”, reageren haar volgers.

Céline Dion heeft een opvallende foto gepost op Instagram. De 56-jarige zangeres – die wereldberoemd werd met haar ‘Titanic’-hit ‘My Heart Will Go On’, maar nog zoveel bekende nummers heeft zoals ‘Think twice’, ‘Pour que tu m’aimes encore’, en I’m alive – poseert op het kiekje in een stijlvolle outfit die bovenaan deels doorschijnend is. “Het moet het seizoen zijn…”, schrijft ze erbij, verwijzend naar de maand oktober.

Groot bereik

In geen tijd werd de foto 123.000 keer geliket en lokte het kiekje inmiddels al meer dan duizend reacties uit. “Koningin!”, “Wow, prachtige foto!”, “Wat een diva!”, “Mooi én sexy!”, en “Knap! Vroeger, nu en altijd”, is slechts een greep uit de vele comments.

Foto: Shutterstock