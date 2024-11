Jennifer Lopez pakt uit met wel héél diep uitgesneden jurk: “Perfectie” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez trekt op Instagram de aandacht met enkele leuke kiekjes. “De mooiste vrouw ter wereld”, complimenteren haar volgers haar.

Jennifer Lopez was onlangs op bezoek in Londen, waar ze een gezellige bar zocht en vond. De 55-jarige latina droeg ongetwijfeld dé outfit van de avond en deelde enkele foto’s ervan op Instagram. Het gaat om een zwarte jurk met vooraan een strik en een grote uitsnijding. Met een hartje maakt ze duidelijk dat ze het er naar haar zin had.

Kunstwerk

In de reacties volgt het ene na het andere compliment. “Zo mooi!”, “Prachtige koningin! Altijd weer die geweldige looks!”, “Gewoonweg een kunstwerk”, “Perfectie”, “Onvoorstelbaar knap!”, en zelfs “De mooiste vrouw ter wereld”, lezen we in de reacties.

Foto: Shutterstock