Jennifer Lopez straalt in mooi ondergoed: “Zo knap!” (foto’s)

Op de Instagram-pagina van kledinglabel Intimissimi passeert Jennifer Lopez wel vaker de revue.

En ook nu weer schakelen ze J.Lo in om reclame te maken voor een nieuwe lading ondergoed. Zo zien we de populaire zangeres meermaals poseren in een prachtig setje. “Embrace your power ✨”, staat er bij één van de posts te lezen. Wederom laten volgers massaal van zich horen om te zeggen wat ze van de bewuste beelden vinden.

“Zo knap!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo knap”, klinkt het. “Je ziet er echt geweldig uit”, gaat het verder. “Wat een schoonheid”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen naar de foto’s van Jennifer Lopez. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.