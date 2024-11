Openhartige Laura Tesoro in tranen: “Het is zo oneerlijk!” (video)

We zijn gewend om het podiumbeest in Laura Tesoro te zien, maar in ‘Het huis’ toont ze zich van haar meest kwetsbare kant. Zo heeft ze het onder meer over haar ouders…

Eén brok energie op het podium, dat is Laura Tesoro. De 28-jarige zangeres en tv-figuur kan haar droomjob uitoefenen en verdient er haar brood mee. Voor haar ouders liggen de kaarten echter anders.

Survivalmodus

Laura heeft het daar best moeilijk mee, zo vertelt ze in ‘Het huis’. “Ik heb soms het gevoel dat mijn ouders de pech aan hun gat hebben plakken. Ze zitten al zo lang in survivalmodus: blijven gaan en proberen rond te komen. Dan denk ik: ‘dat is zo oneerlijk’. Ze worden bijna zestig. Ze hebben heel hun leven zo hard gewerkt”, klinkt het, waarna ze een traantje laat. “En ze kunnen nog altijd niet zorgeloos leven. Gelukkig is het bij mij anders, tot nu toe toch. Maar soms voelt dat daardoor ook niet goed. Het voelt oneerlijk”, besluit ze.

Respect

Het fragment kan op heel wat positieve reacties rekenen. “Alleen maar bewondering voor Laura”, “Soms vergeten we als samenleving dat de zonnetjes in huis juist zo hard schijnen omdat ze weten hoe intens de duisternis kan zijn. Merci Laura”, en “Respect Laura. Jij bent zo’n mooi persoon”, klinkt het onder meer.

‘Het huis’ is elke dinsdag om 20.40 uur te bekijken op Eén.

Foto: VRT