Belle Perez en Natalia doen monden openvallen met outfit: “Hoe knap zijn jullie!?” (foto’s)

Belle Perez geeft al 25 jaar het beste van zichzelf en dat mocht gevierd worden. Niemand minder dan Natalia vergezelde haar op haar jubileum.

Belle Perez heeft een carrière om u tegen te zeggen. Het begon allemaal in 1999 toen ze meedeed aan ‘Eurosong’ en inmiddels reist haar muziek de wereld rond, met hits zoals ‘Enamorada’, ‘Que viva la vida (Chiquitan)’, en ‘El mundo bailando’. Afgelopen vrijdag vierde ze haar 25-jarig jubileum in de Lotto Arena.

Natalia mee op het podium

Om het feest helemaal af te maken, nodigde de 48-jarige Limburgse onder meer haar Kempense vriendin Natalia uit op het podium. Op Instagram stralen de twee op enkele kiekjes. En wat een prachtoutfits hadden ze aan! “Gisteren was ik te gast bij Belle Perez in de Lotte Arena en mocht ik mee haar 25-jarige carrière vieren. En dat deden we met veel lachen, fun, vriendschap, muziek en respect voor elkaar. Wat ben je een mooi mens, schat. Dankjewel voor het vertrouwen, het was fantastisch! Op naar de komende 25 jaar!”, glundert Natalia bij de foto’s. “Wat een heerlijkheid om je gisteren mee on stage te hebben! Love you!”, antwoordde Belle daarop.

Powervrouwen

De complimenten van hun volgers bleven niet lang uit. “Op en naast het podium mensen die elkaar helpen groeien! Positiviteit en energie straalt van jullie af. Op naar vele jaren meer”, “Jullie zagen er zo mooi uit!”, “Twee prachtvrouwen!”, “Jullie waren echt fantastisch! Wij hebben genoten van twee mooie powervrouwen met geweldige stemmen!”, en “Wauw, hoe knap zijn jullie?!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram