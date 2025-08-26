Olivia Trappeniers pakt uit met zomers jurkje: “Prachtig!” (foto’s)

Olivia Trappeniers wordt overladen met complimenten op een leuke foto.

En óf het volop zomer is! Daar hoort een fleurige outfit bij en Olivia Trappeniers weet als geen ander hoe ze daarmee kan uitpakken. De 28-jarige zangeres, die in 2020 samen met Regi Penxten en Jaap Reesema de Radio 2 Zomerhit won met het nummer ‘Kom wat dichterbij’, postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze een elegant parelwit kleedje draagt terwijl ze aan het zwembad geniet van een glaasje wijn.

Bewondering

Haar 73.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Fantastisch”, “Mooie foto’s”, “Prachtig!”, en “Fijne avond, mooie dame”, klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram