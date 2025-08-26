Martine Jonckheere geniet in bikini van de zon: “Je straalt!” (foto’s)

Martine Jonckheere oogst heel wat lof met enkele fleurige foto’s. “Zoveel mooie energie in één plaatje”, wordt er gereageerd.

Het is nog even zomer in ons land. En bij zuiderse temperaturen hoort uiteraard zwemkledij! Ook Martine Jonckheere geniet momenteel met volle teugen van het mooie weer. De 68-jarige voormalige ‘Familie’-actrice trok haar bikini aan en zonnebaadde erop los. “Wat was het vandaag genieten van de laatste warme zonnestralen in ons eigen paradijsje!”, glundert ze bij enkele kiekjes op Instagram.

Topvrouw

Lang duurde het niet vooraleer de eerste complimenten binnenstroomden. “Zoveel mooie energie in één plaatje”, “Prachtige foto, je straalt net zoals op tv en het podium!”, “Schoonheid in het paradijs”, “Mooie foto, Martine. Je bent een topvrouw”, en “Prachtige dame”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram